Soltanto dieci minuti per Milenkovic con la maglia della Serbia. Contro la Lituania torna a segnare un ex viola

La Serbia vince per 2-0 contro la Lituania nella partita casalinga valevole la qualificazioni ai prossimi Europei. Ad aprire le marcature nel primo tempo è Tadic su assist dell’esterno della Juventus Kostic. Nella ripresa raddoppia l’ex attaccante della Fiorentina Vlahovic, che raccoglie un pallone messo in mezzo all’area da Tadic e lo spedisce in porta con il destro.

Gioca invece soltanto poco più di dieci minuti il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, subentrato all’81’ al posto di Zivkovic per evitare assalti da parte degli avversari nel finale di gara.