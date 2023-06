Sondaggio della Fiorentina con l’entourage di Zaniolo e il Galatasaray. Interesse concreto, la situazione

Arrivano importanti conferme sull’interesse della Fiorentina per Nicolò Zaniolo. Secondo Gianluca Di Marzio, il club viola ha effettivamente chiesto informazioni al Galatasaray sul conto dell’ex Roma e inoltre ha contattato il suo entourage. Barone e Pradè vogliono capire se ci sono le condizioni per riportare il giocatore in Italia, il che dipenderà da diversi fattori.

In primis la volontà del giocatore, che però potrebbe vedere di buon occhio un ritorno in patria. E poi, non meno importante, la posizione del Galatasaray. E’ chiaro che la clausola rescissoria di 35 milioni è inaccessibile per la Fiorentina, ma la trattativa potrebbe sbloccarsi se il club turco accetterà altre formule come ad esempio il prestito con obbligo di riscatto o percentuale sulla futura rivendita. In tal caso la Fiorentina è in pole position, perché l’interesse per Zaniolo è reale e concreto.