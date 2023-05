Sorpresa Ranieri a Praga. I quattro che possono mettere in difficoltà Italiano

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Vincenzo Italiano avrebbe già deciso che Fiorentina schierare contro il West Ham nella finale di Praga.

Un undici titolare che vedrebbe Terracciano tra i pali, linea difensiva composta da Dodô, Milenkovic, Ranieri e Biraghi, Amrabat in coppia con Mandragora nel mezzo, Ikone e Gonzalez sulle ali, Bonaventura alle spalle in verticale di Cabral.

Eppure però ci sono quattro giocatori che possono mettere in difficoltà il tecnico nelle proprie scelte. Igor come alternativa alla sorpresa Ranieri, Castrovilli per Mandragora, Kouame per Ikoné e Jovic per Cabral, sono lì che spingono nella testa di Italiano. Ci sono sette giorni a disposizione per chiudere definitivamente i conti.