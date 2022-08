Sorteggio dei preliminari di Conference League: O una squadra olandese o una serba sulla strada della Fiorentina

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Il sorteggio dei preliminari di Conference League ha portato in dote per la Fiorentina un abbinamento insidioso. La squadra allenata da Italiano dovrà affrontare nella doppia sfida che andrà in scena tra il 18 e il 25 agosto la vincente di Twente (Olanda)-Cukaricki (Serbia). Chi riuscirà a passare il turno verrà ammesso alla fase a gironi della competizione. Tra l’altro i viola giocheranno in casa la partita di andata.

14.25: Quanto al Colonia, i tedeschi dovranno affrontare o il Fehervar o il Petrocub-Hincesti.

14.22: Non è andata bene invece al Villarreal che si troverà davanti alla vincente di Hajduk Spalato-Vitoria.

14.20: E’ andata bene ad un’altra big, ovvero il West Ham che giocherà contro la vincente di Viborg-Thorshavn.

14.18: Ecco l’abbinamento, la Fiorentina giocherà contro la vincente di Twente-Cukaricki. Quindi o una squadra olandese (insidiosa) o i serbi che sono arrivati terzi nel loro campionato.

14.17: Il Nizza giocherà contro la vincente di Maccabi Tel Aviv-Aris Salonicco.

14.14: Via alla seconda parte del sorteggio di questi preliminari di Conference League.

14.10: Completato il sorteggio per il gruppo I dei match. In questo raggruppamento non c’erano né la Fiorentina, né squadre di qualche richiamo a livello internazionale.

14.06: Via al sorteggio con il gruppo I dei match che però non riguardano i viola.

14.05: Adesso è la volta della spiegazione dei criteri per il sorteggio. La Fiorentina, insieme ad altre quattro squadre entra nella competizione per la prima volta in questo quarto turno.

14: Via alla cerimonia con la presentazione della competizione e i saluti ufficiali da parte della Uefa.

Primo atto ufficiale di questa stagione calcistica per la Fiorentina. C’è il sorteggio a Nyon per stabilire l’avversaria che i viola troveranno nel turno preliminare di Conference League. Per meglio dire, i gigliati verranno contrapposti ad una coppia di contendenti, perché ancora il terzo turno preliminare deve essere giocato. In pratica potranno affrontare la vincente di Sepsi OSK Sfantu Gheorghe-Djurgårdens, o di Twente-Čukarički, o di CSKA-Sofia-Saint Patrick’s Athletic, oppure di Lillestrøm SK-Royal Antwerp. All’urna l’ardua sentenza.