Sorteggio Europa League: Juventus impegnata in Portogallo. La Roma ritrova l’avversario della scorsa finale di Conference

In attesa di scoprire il destino della Fiorentina con i sorteggi di Conference League, che inizieranno alle ore 14, si sono da poco conclusi quelli di UEFA Europa League. Per le italiane ancora in corsa, ovvero Juventus e Roma, l’urna di Nyon è stata piuttosto generosa.

I bianconeri pescano lo Sporting Lisbona. Andata a Torino, ritorno in Portogallo. I giallorossi, invece, se la vedranno con il Feyenoord: le due squadre si sono già affrontate in molteplici occasioni in Europa (otto anni fa ai sedicesimi di Europa League e nella scorsa finale di Conference). Andata in Olanda, ritorno all’Olimpico.