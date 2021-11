Sorteggio playoff verso il Mondiale in Qatar 2022. Ecco il primo avversario degli Azzurri di Mancini

Sarà Italia contro Macedonia del Nord. Dopo il pareggio per 0 a 0 contro l’Irlanda del Nord l’Italia non è riuscita a conquistare la qualificazione diretta al prossimo Mondiale. Tutto rimandato a marzo, quando si disputeranno i playoff per la qualificazione a Qatar 2022. Da pochi minuti, nell’urna di Zurigo è stato sorteggiato il primo avversario che si troveranno davanti gli uomini di Roberto Mancini. Come detto sarà la Macedonia del Nord di Pandev ed Elmas a contendersi la semifinale contro gli azzurri. In caso di vittoria poi Bonucci e compagni sfideranno la vincente di Portogallo-Turchia per aggiudicarsi il pass verso la competizione più prestigiosa.

Inoltre l’Italia giocherà l’eventuale finale in trasferta. La squadra di casa nella finale del percorso C sarà la vincente tra Portogallo e Turchia. Mentre la squadra di trasferta sarà la vincente di Italia–Macedonia del Nord. Le semifinali si disputeranno giovedì 24 marzo 2022, mentre le finali martedì 29 marzo 2022.

Per gli azzurri si tratta della seconda partecipazione consecutiva ai playoff che schiudono le porte ai Mondiali del 2022.Già nel 2017 gli uomini guidati da mister Ventura hanno pagato a caro prezzo il purgatorio degli spareggi rimediando una clamorosa eliminazione nel doppio confronto che ha premiato la Svezia: 1-0 a Stoccolma a precedere l’amaro 0-0 di San Siro. Di seguito il tabellone completo delle sei semifinali:

Percorso A

Semifinale 1: Scozia-Ucraina

Scozia-Ucraina Semifinale 2: Galles-Austria

Percorso B

Semifinale 3: Russia-Polonia

Russia-Polonia Semifinale 4: Svezia-Repubblica Ceca

Percorso C