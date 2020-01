Sottil: “Con la maglia della Fiorentina ho provato emozioni uniche, sono orgoglioso di continuare a far parte della splendida famiglia viola”

Da oggi Riccardo Sottil si è legato ufficialmente alla Fiorentina e lo ha fatto con una prospettiva di medio-lungo termine, dopo tre anni di settore giovanile. L’esterno viola ha espresso così la sua felicità su Instagram: “A Firenze sono cresciuto come calciatore e come uomo, con la maglia della Fiorentina addosso ho provato emozioni uniche che non dimenticherò. Sono orgoglioso di poter continuare a far parte di questa splendida famiglia e voglio ripagare la fiducia della società in campo, dando tutto, sempre. Dimostrare quanto io tenga a questi colori, a questo progetto, ai tifosi che non ci lasciano mai soli. Ringrazio la mia famiglia che è sempre al mio fianco. Avanti insieme, verso nuovi obiettivi. PROUD 💜👊🏻 #forzaviola #avantiinsieme #nevergiveup #tobecontinued #proud”.