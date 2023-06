Sottil: “Essere alle prese per tanto tempo con un infortunio e non fare quello che ami, ti fa soffrire. La gente parla ma quello che passi lo sai solo te”

In concomitanza con il suo 24esimo compleanno, l’attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil, ha espresso un proprio pensiero sulla stagione vissuta attraverso i propri social: “Sono 24. Questa stagione non è stata facile per me. Stare alle prese con un infortunio per tanto tempo è difficile. Non fare quello che ami ti fa soffrire, ma sono rientrato e piano, piano lo sto lasciando alle spalle”.

E ancora: “La gente spesso parla ma quello che passi lo sai solo te, la tua famiglia, i tuoi amici. Però il tempo mette tutto a posto e Ricky lo fa tornare ancora più forte”.

Infine un riferimento alla finale di Conference League: “Il meglio deve ancora venire. A mercoledì”.