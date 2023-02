Sottil sogna finalmente la convocazione mentre per Brekalo il percorso è tortuoso

Ormai quasi non si ricorda più ma alla Fiorentina manca ancora Riccardo Sottil e manca dallo scorso 18 settembre: l’esterno classe ’99 però ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo ormai da qualche settimana e, come riportato da Radio Bruno, guarda alla prima convocazione. Che potrebbe arrivare domani o forse più probabilmente in vista di giovedì per il ritorno con il Braga.

Niente da fare invece per Brekalo, che ieri non si è allenato e che non sembra aver recuperato dal sovraccarico muscolare in cui era incappato qualche giorno fa. Niente di preoccupante ma il croato non verrà certo rischiato da Italiano per il derby di domani.