Sousa demolisce il Sassuolo con la sua Salernitana e lo lascia dietro alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria netta per 3-0 da parte della Salernitana nell’anticipo delle 15, nel match interno contro il Sassuolo. All’Arechi gli uomini di Sousa hanno dominato sulla squadra di Dionisi, andando in vantaggio di due reti già al 20′: prima un colpo di testa di Pirola e poi un tiro di Dia non trattenuto da Consigli. Nella ripresa la firma anche di Coulibaly al 65′, con un bel tiro dal limite. I neroverdi restano così dietro alla Fiorentina, che tra pochi giorni farà visita proprio alla formazione di Sousa.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44, Fiorentina 42, Sassuolo 40, Udinese 39, Torino 39, Monza 38, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia 26, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 16.