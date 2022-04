Spalletti: “La Fiorentina non ha rubato niente ma non meritavamo la sconfitta. Il terzo gol lo abbiamo preso perdendo male un pallone”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti commenta così la sconfitta incassata per 3-2 dalla Fiorentina: “Questa partita persa ci costa molto e per certi versi non la meritavamo. La Fiorentina non ha rubato niente perché ha fatto la partita che doveva, però dopo il pareggio eravamo dentro la partita e poi c’è stato un fallo su Mario Rui di Gonzalez, e abbiamo preso il secondo gol. Anche il terzo gol l’abbiamo preso perdendo male un pallone. Abbiamo un po’ di colpe per come abbiamo gestito i momenti difficili della partita. Ma mi dispiace perché c’era un grande pubblico e avevamo affrontato molto bene la settimana”.

Poi prosegue: “La Fiorentina quando non è in possesso palla ha Milenkovic che ti viene a prendere il centrocampista a metà campo. Si poteva fare di meglio in attacco comunque, Osimhen non era al meglio”.

Spalletti in conclusione aggiunge: “Le sconfitte in casa vanno valutate di partita di partita, quindi in questa non ci vedo niente di simile con le altre”.