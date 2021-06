Spalluto: “Sono a Firenze per inseguire un sogno. Le idee che Aquilani ha trasmesso a questa squadra sono…”

Il centravanti della Primavera della Fiorentina, Samuele Spalluto, è stato intervistato dal sito ufficiale viola, raccontando: “Sono un semplice ragazzo che è venuto a Firenze per inseguire un sogno. Sono in una città fantastica, una tra le più belle d’Europa”.

Poi ha aggiunto: “Il nostro è un gruppo molto unito, abbiamo un obiettivo comune e ci aiutiamo reciprocamente per raggiungerlo. Aquilani ha portato le sue idee in questa squadra: palla a terra e gioco dal basso, poi però quando c’è da far gol tocca a noi a farlo”.