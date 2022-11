Spauracchio Inghilterra per Amrabat (c’è anche il Liverpool). La Fiorentina si sente tutelata e dall’entourage del giocatore arriva un’apertura

Le prestazioni di Sofyan Amrabat, sia con la Fiorentina che con il Marocco, hanno di fatto acceso i riflettori sulla sua situazione. Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge stamani che, oltre ad essere nel mirino del Tottenham (che lo aveva già trattato e voleva portare in porto lo scambio con Lo Celso) c’è anche il Liverpool su di lui.

Il suo attuale contratto con il club viola prevede una scadenza fissata nel giugno 2024, anche se la Fiorentina può giocarsi la carta di un’opzione a suo favore per estendere il rapporto fino al 2025. Sotto questo aspetto, viene fatto sapere dalla società, i viola si sentono più che tutelati.

Ma cosa deciderà di fare Amrabat nel momento in cui le voci si trasformeranno in offerte? Dall’entourage del giocatore filtra la volontà di ascoltare in primis i progetti futuri della Fiorentina anche se i sondaggi inglesi sono già iniziati.