Speciale: “La difesa mi preoccupa. Gonzalez imprescindibile, Italiano gran motivatore. E su Vlahovic…”

Luca Speciale, giornalista di La7 e tifoso della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva: “La difesa? Mi preoccupa come reparto: c’è sempre qualche problema per il gioco della Fiorentina. Igor non è paragonabile a Milenkovic e Quarta. Punterei sempre sulla linea difensiva che abbiamo visto ultimamente, ma da quando i ricambi sono cinque occorrono altri giocatori. Gonzalez? Mi pare non si possa proprio fare a meno di lui, basta dare un’occhiata al gioco in sua assenza: rende l’attacco imprevedibile e toglie marcatori a Vlahovic, e grazie a lui la Fiorentina è più precisa negli ultimi metri di campo”.

Prosegue: “Vlahovic? Non c’è niente da aggiungere sul suo rinnovo, forse la società doveva muoversi in anticipo, quando pur facendo panchina si credeva in lui. Ormai è tardi, anche se per certi aspetti ha ragione Commisso: non è giusto rischiare di perdere i giocatori a zero. La Fiorentina dovrà accontentarsi di ricevere meno per lui, una cifra che comunque aiuterà sul mercato. Io lo darei via subito onde evitare musi lunghi nella stagione”.

Aggiunge: “Italiano? Un ottimo allenatore e motivatore, grazie a lui molti giocatori sono esplosi, e quanto di più bello è accaduto a Firenze negli ultimi anni”.