Spendere in tempi di Covid. C’è anche la Fiorentina tra i dieci acquisti più onerosi fin qui

Dopo un anno e mezzo in cui la pandemia da Covid 19 ha stravolto il mondo intero, anche il mondo del calcio e alle prese con una vera e propria rivoluzione. Economicamente il virus ha causato ingenti danni a tanti club di Serie A e non solo, ma nonostante questo c’è chi può ancora permettersi di spendere grosse cifre sul mercato.

Fin ad adesso, con il calciomercato che ancora stenta a decollare, la top 10 europea degli acquisti vede primeggiare ovviamente il PSG. L’acquisto di Hakimi dall’Inter è costato ben 60 milioni (bonus esclusi) alle casse del club parigino. Di seguito la classifica dei trasferimenti più onerosi andati a buon fine in questa sessione di mercato, con la Fiorentina che occupa il decimo posto grazie ai 23 milioni (più 4 di bonus, 27 in totale) che Commisso pagherà allo Stoccarda per le prestazioni sportive di Nico Gonzalez.