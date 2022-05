Sprazzi di rinnovo o addio a parametro zero (e occasione di mercato)? Intanto Belotti viene sorpassato nelle gerarchie di Juric

Una stagione tormentata l’ultima di Andrea Belotti, ultima forse anche con la maglia del Torino vista la scadenza di contratto a fine giugno: il Gallo è stato accostato spesso alla Fiorentina in passato ma in realtà anche nelle scorse settimane, visto il calo di attenzioni delle big e l’occasione oggettivamente intrigante a parametro zero. Tuttosport però, oltre ad avvicinarlo proprio alla società viola, descrive anche le sue difficoltà a livello di gerarchie, con Pellegri che si è guadagnato fiducia e attenzioni del tecnico, tanto da essere il favorito per partire da titolare contro l’Empoli. Belotti quindi non più intoccabile, nel contesto di una stagione dove è stato vittima di tanti problemi fisici: il futuro però parla di svincolo e allora la convenienza per l’affare ci sarebbe tutta.