“Spunta una piccola speranza per Torreira, dovrà esser bravo Pradè. In porta è duello Vicario-Gollini. Sulla destra…”

Il giornalista e intermediario di mercato Nicolò Schira ha parlato a Radio Bruno Toscana, facendo un punto sul mercato della Fiorentina: “Le parti sono rigide nelle loro posizioni, ma ciò che filtra è che la Fiorentina non considera del tutto perduto Torreira e viceversa. Dovrà essere bravo il direttore sportivo Pradè, che ha ottimi rapporti con lui già dai tempi della Sampdoria e che dovrà fare da paciere tra il procuratore del calciatore e il presidente Commisso. C’è ancora del gelo, ma si intravede un piccolo raggio di sole e forse non è ancora finita. Devono fare in fretta a venirsi incontro. Percentuali? Adesso, 30% per la permanenza e 70% per l’addio, diciamo”.

Su Odriozola: “Il ritorno al Real Madrid era nell’aria da tempo, le cifre per un eventuale riscatto erano fuori mercato. La Fiorentina può tranquillamente trovare un sostituto sulla fascia destra. Ci sono tanti nomi sul taccuino, da tenere d’occhio Raoul Bellanova, che sarà probabilmente riscattato dal Cagliari; è una buona occasione di mercato”.

Sul portiere: “I nomi più caldi sono Vicario e Gollini. Il nome che piace di più dal punto di vista tecnico è Vicario: ha giocato molto bene ultimamente e guadagna anche meno. Gollini pensava di fare un’esperienza importante in Inghilterra, invece ha giocato pochissimo. C’è da dire che l’occasione del prestito non è da buttare via. Poi, sul portiere dell’Empoli, bisogna aspettare di capire con chi parlare, o Cagliari o Empoli“.