Stadio della Roma: Progetto abbandonato e ora il Comune è pronto a chiedere i danni

Mentre il comune di Firenze ha intrapreso il cammino verso il rifacimento dello stadio Artemio Franchi, che dovrebbe rimanere anche in futuro la casa della Fiorentina, a Roma continua a far discutere il progetto Tor di Valle.

La Roma aveva deciso di costruire un nuovo stadio ed era stata individuata quella zona come idonea per la realizzazione del nuovo impianto. Tutto però è terminato in una bolla di sapone, ma adesso potrebbero esserci degli strascichi giudiziari; infatti l’amministrazione capitolina ha deciso di dare mandato agli uffici competenti, di concerto con l’Avvocatura capitolina, di avviare i più opportuni procedimenti volti alla valutazione e quantificazione di eventuali danni determinati dalla decisione della Roma di abbandonare il progetto dopo l’approvazione del pubblico interesse e soprattutto dopo il lungo lavoro sullo stadio.