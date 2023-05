Stadio Franchi, avanti tutta col progetto di rifacimento. E se i 55 milioni non arriveranno verrà realizzato in due fasi

Per il restyling dello stadio Artemio Franchi, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, punta ancora ad ottenere i 55 milioni di euro dal governo. I no per adesso sono arrivati solo a parole, mentre il via libera al finanziamento del Pnrr è stato dato da un decreto interministeriale di un anno fa. Insomma, per i soldi negati dalla commissione europea, secondo il primo cittadino, “credo che il governo non possa non prendersi l’impegno a trovare una soluzione per sostituire queste risorse”.

Tra l’altro il ministro dello sport, Andrea Abodi, ha più volte rimarcato la necessità di fare investimenti pubblici per rinnovare gli stadi italiani, anche per sostenere la candidatura del nostro Paese a Euro 2032. Dichiarazioni in contraddizione evidente con altri esponenti del governo, a cominciare da Matteo Salvini.

Intanto prende piede l’ipotesi di rifare lo stadio in vari step, così come già successo per il Teatro dell’Opera. Anche l’azienda di progettazione Arup ha detto a La Nazione che si può fare. Ci sono 130 milioni da poter spendere subito, gli altri potrebbero essere reperiti in corso d’opera.