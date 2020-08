STADIO, tramvia, parcheggi e commerciale, l’offerta ufficiale di Palazzo Vecchio alla Fiorentina. Basterà a convincere Commisso?

L’offerta di Palazzo Vecchio per la Fiorentina e per il presidente Rocco Commisso ora è ufficiale: investimenti commerciali per rifare il Franchi, questo riassumendo il tutto con una sola frase. Il comune dal canto suo ci mette la Tramvia (costo 260-270 milioni) e in più si occuperà dei parcheggi per lo stadio. Il privato dovrà provvedere invece alla costruzione dei parcheggi per le attività commerciali che sorgeranno.

Basterà tutto questo per convincere l’imprenditore italoamericano ad investire sul vecchio impianto viola per trasformarlo e dargli nuova vita? Una domanda che è legata a doppio filo agli emendamenti del Pd e di Italia Viva al Decreto semplificazioni.

Intanto l’assessore all’urbanistica, Cecilia Del Re, specifica: “Non toccheremo gli impianti sportivi esistenti. Solo i campini potrebbero essere coinvolti”.