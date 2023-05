Stagione finita dopo Praga per Amrabat? Macché, il centrocampista viola chiamato dal Marocco. Con lui Sabiri e una vecchia conoscenza gigliata

Da poco diramate le convocazioni della nazionale marocchina per i prossimi impegni contro Capo Verde (amichevole il 12 giugno) e Sudafrica (qualificazioni alla Coppa d’Africa 17 giugno). Nella lista sono presenti sia Sofyan Amrabat che Abdelhamid Sabiri, che da giugno sarà viola a tutti gli affetti. Presente anche Youssef Maleh, centrocampista del Lecce in prestito dalla Fiorentina, che torna in nazionale dopo diversi mesi dalle sue prime apparizioni.

Questa la lista completa dei convocati: