Stand-by Lirola: e se alla fine restasse alla Fiorentina?

Uno degli argomenti di discussione negli ultimi giorni è stato il futuro di Pol Lirola. Il terzino destro è tornato alla Fiorentina dopo il mancato riscatto da parte dell’Olympique Marsiglia, che però non ha mai mollato la presa e sta continuando a trattare con la Viola. Forte anche della volontà del giocatore, che vuole tornare in Ligue 1 dopo l’ottima seconda parte della passata stagione.

Nonostante i colloqui tra le due società vadano avanti ormai da diverse settimane, ancora la trattativa non ha trovato la quadra. C’è distanza tra Fiorentina e Marsiglia e adesso non è più utopico pensare ad una possibile permanenza di Lirola in riva all’Arno. Il 4-3-3 di Italiano, che ha fatto capire di stimarlo molto, è il vestito migliore per mettere in mostra le sue caratteristiche migliori.