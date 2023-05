Stankovic: “A Firenze avrei voluto scappare dalla vergogna. Quando perdi 5-0 ti crolla il mondo addosso”

Nel post partita di Sampdoria-Torino, a DAZN, l’allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha parlato anche della dura sconfitta subita dai blucerchiati a Firenze. Queste le sue parole: “Difficile parlare di calcio con il momento che stiamo vivendo. Il primo tempo contro la Fiorentina è stato un buon primo tempo e poi ci siamo sciolti. Normale che dopo una sconfitta come quella si debba parlare.

Quando si perde 5-0 ti crolla il mondo addosso, avrei voluto scappare dalla vergogna. Non voglio fare queste figure, per me e per i tifosi. Mi sono commosso anche io prima della partita, perché non ci sono parole per spiegare quello che stiamo passando. Se posso proteggere i miei ragazzi lo farò, ma oggi l’hanno fatto anche i tifosi.