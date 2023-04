Stankovic punta a recuperare un difensore per sfidare la Fiorentina. Torna a disposizione anche… il promesso sposo

In vista della sfida di domenica contro la Fiorentina, Dejan Stankovic deve fare i conti con una Sampdoria in estrema difficoltà. Non tutti i calciatori sono stati a sua disposizione contro lo Spezia, tra cui il promesso sposo Abdelhamid Sabiri (che dal 1° luglio sarà viola), che era out per squalifica. Ma il marocchino sarà al Franchi per l’ultimo Fiorentina-Sampdoria in blucerchiato.

Inoltre, come riporta il Secolo XIX, la Samp si è allenata questo pomeriggio. Da valutare ancora una volta le condizioni del centrale difensivo Bram Nuytinck, che ha da tempo un costante dolore al ginocchio.