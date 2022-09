Stop ai voli pindarci, è l’ora di un bagno di umiltà: la Fiorentina deve fare un esame di coscienza e ritrovare la vittoria

Per la Fiorentina, dopo l’umiliante ‘bagno turco’ di giovedì sera e quello di ieri sotto la pioggia, serve ora un bagno d’umiltà. Apre così l’edizione di oggi del Corriere dello Sport, illustrando come, al netto delle tante assenze di quest’oggi, serviranno delle rispose importanti da parte di ogni componente della rosa per ritrovare la vittoria che manca ormai da un mese serve un esame di coscienza.

La società viola, così come il tecnico Italiano, ha scelto la linea del silenzio e quindi di non parlare prima del match di oggi: testa bassa e lavorare. Uno stop ai voli pindarici, che nei mesi scorsi avevano portato la Fiorentina addirittura subito in Champions League e Jovic a 30 gol. La squadra viola, nonostante non partisse così male dal 2010, avrà dalla sua parte i tifosi che anche oggi hanno risposto presente con oltre 30.000 biglietti venduti.