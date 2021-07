Stryger Larsen e quella cifra che la Fiorentina non vuol spendere. Ma la candidatura forte è un’altra

Jens Stryger Larsen era ad un passo dal trasferirsi al Galatasaray, poi però… Delle trattative che riguardano il cursore di fascia destra se ne occupa stamani La Nazione, dove si legge che la trattativa con il club di Istanbul è saltata, probabilmente a vantaggio del West Ham. Gli inglesi sarebbero disposti a spendere gli stessi soldi che sono stati richiesti anche alla Fiorentina, ma che i viola non vorrebbero pagare.

Questo perché il danese ha il contratto in scadenza con l’Udinese nel giugno 2022.

Le mosse dei viola in questo ruolo sono legate al futuro di Lirola, che ancora viene trattato con il Marsiglia, ma che si sta inserendo gradualmente anche dentro la truppa di Italiano. In pole position per sostituirlo, nel caso, c’è comunque un altro giocatore: Zappacosta. Candidatura forte, insomma, quella dell’attuale giocatore del Chelsea, e il danese è un’alternativa.