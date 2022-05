Il calciatore dell’Empoli Leo Stulac ha parlato al termine della sfida contro l’Atalanta, dopo aver segnato il gol decisivo per il successo degli azzurri. Ecco alcune delle sue parole, riportate da Empolichannel.it: “Sono felice del gol fatto, soprattutto per la squadra che meritava questa bella vittoria. Abbiamo fatto un’annata spettacolare, siamo veramente felici. Adesso è giusto riposarsi, poi pensiamo al futuro. Sono contento anche per i tifosi, ci sono sempre stati vicini”.