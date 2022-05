Su Odriozola manca l’ultimissima parola per l’addio definitivo, ma gli ostacoli rimangono tanti

Il futuro di Odriozola sembra segnato, con il terzino che ha sempre detto di voler tornare al Real Madrid per giocarsi le proprie carte e un prestito secco che gli consentirà di farlo tra poco. Non è però ancora detto l’ultima parola, visto che Ancelotti, fresco di vittoria in Champions, si dovrà esprimere sul giocatore spagnolo.

In caso di ulteriore cessione, la pista viola è tra le più gradite al giocatore, che però costa tanto, sia di cartellino che di ingaggio (4 milioni). Nel caso ci sarà da discutere anche sulla formula, visto che i blancos non sono intenzionati a rinnovare di un altro anno il prestito secco. A scriverlo è il Corriere dello Sport.