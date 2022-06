Suarez “fantamercato” per la Fiorentina? Un altro club italiano invece potrebbe fare sul serio

Quando nei giorni alcuni media hanno accostato il nome di Luis Suarez alla Fiorentina, si è subito gridato al fantamercato. Per caratura e ingaggio, in effetti, l’attaccante uruguaiano stride con l’ambiente viola, a meno che Commisso non voglia regalare ai tifosi un colpo davvero sbalorditivo.

Ma l’arrivo di Suarez in Italia potrebbe essere più vicino alla realtà di quanto non si possa credere. A far sorgere il dubbio è stato Gustavo Yarroch, giornalista di ESPN Argentina. Sul proprio canale YouTube, Yarroch ha infatti affermato che l’Atalanta sarebbe interessata al giocatore. Suarez ha più volte manifestato l’interesse di giocare in Europa, ed è proprio questa la carta che i nerazzurri potrebbero giocarsi.

Sull’ex attaccante dell’Atletico Madrid rimane comunque favorito il River Plate, che gli offrirebbe un palcoscenico comunque importante e soprattutto la possibilità di giocare con continuità per conquistare la convocazione ai Mondiali.