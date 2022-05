Succede di tutto all’Arechi: il Cagliari riacciuffa la Salernitana nel recupero e tiene viva la corsa salvezza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Termina in parità lo scontro diretto per la salvezza tra Salernitana e Cagliari: all’Arechi finisce 1-1, un risultato che lascia apertissima la lotta per non retrocedere in B. Succede tutto nel secondo tempo: al 68′ campani in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Verdi al 68′, fischiato per un contatto piuttosto dubbio tra Kastanos e Lovato.

Nel finale succede di tutto: Di Bello assegna un rigore al Cagliari, ma dopo un check al monitor torna sui suoi passi a causa di un fallo su Sepe. Al 98′ arriva il pareggio dei sardi, firmato da Altare sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Espulso dalla panchina Ribery, coinvolto nel parapiglia tra le due panchine dopo il gol di Verdi.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Milan 77, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Atalanta 59, Fiorentina 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 30, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.