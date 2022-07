MOENA – Supplemento extra di lavoro per tre attaccanti della Fiorentina: Kouame, Cabral e Gonzalez.

Italiano ha preparato per loro un esercizio di smarcamento, controllo palla e tiro in porta, tutto fatto ovviamente ad alta intensità, con tempo ridotto tra stop e tiro in porta.

Kouame e Cabral hanno dimostrato molta brillantezza in fase conclusiva, mentre Gonzalez è partito in sordina e ha finito l’esercizio in crescendo, meritandosi i complimenti di Italiano.