Svolta importante nel futuro della Sampdoria: il fallimento è praticamente scongiurato

Vedere una società storica come la Sampdoria in queste condizioni, schiava di debiti accumulati da Ferrero, fa un certo effetto. Ma nella notte, dopo il pareggio raccolto contro il Sassuolo e il commovente saluto di Quagliarella, è arrivata una notizia importantissima per il futuro del club blucerchiato.

Come riportato dal Secolo XIX, il peggio è evitato: la Sampdoria è praticamente salva dal fallimento. Scongiurata, di fatto, la ripartenza dalla Serie D. Fumata bianca per la cessione del club nelle mani di Andrea Radrizzani, già azionista di maggioranza del Leeds United, e del socio Matteo Manfredi. La conferma ufficiale arriverà lunedì con l’Assemblea dei soci, dove (con ogni probabilità) ci sarà anche il via libera di Ferrero.