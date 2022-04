Svolta nel calcio femminile: adesso la Serie A diventa professionistica. Gravina: “C’è stata qualche resistenza, ma non si poteva più tonare indietro”

“Dal primo luglio inizia il percorso del professionismo del calcio femminile”: lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina. Il Consiglio Federale ha infatti completato oggi le modifiche normative per il passaggio al professionismo della Serie A a partire dalla prossima stagione. “C’è stata qualche piccola resistenza della Lega di A che riteneva di proporre un rinvio, ma poi abbiamo raggiunto un accordo perché non si poteva tornare indietro.

In Italia le calciatrici sono ancora considerate dilettanti, a differenza dei colleghi uomini. Questo determina una netta differenza in termini di compensi: le giocatrici di Serie A non possono guadagnare più di 30mila euro (circa) lordi a stagione. In Serie B, invece, le squadre non ricevono alcun compenso. E’ quindi una grandissima novità quella arrivata questo pomeriggio, che coinvolgerà certamente anche la Fiorentina Femminile.