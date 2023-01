Tameze e Bohinen: La Fiorentina si attiva per il centrocampo dopo lo sfoltimento

Per Adrien Tameze, centrocampista del Verona, si sono attivate Fiorentina e Torino. Questo è quello che riporta stamani il quotidiano sportivo, Tuttosport.

Ma non è il solo nome che interesserebbe ai viola per il centrocampo: l’altro è quello di Emil Bohinen attualmente in forza alla Salernitana.

Il centrocampo gigliato si è già sfoltito con la partenza di Youssef Maleh e nel giro di poche ore dovrebbe lasciare Firenze anche Szymon Zurkowski. Per il momento non ci sono invece novità significative che riguardino Sofyan Amrabat, giocatore che si è messo in grande mostra durante gli ultimi Mondiali in Qatar, attirando su di sé le attenzioni di alcuni club importanti.