Tamponi negativi per tutta la Fiorentina. Ma Prandelli resta in ansia per i nazionali

Buone notizie in casa Fiorentina. Questa mattina l’intera squadra e lo staff si sono sottoposti a un nuovo ciclo di tamponi. Tutti sono risultati negativi, compreso José Maria Callejon che era stato contagiato nelle scorse settimane. Prandelli potrà dunque contare sul gruppo al completo in vista della partita di domenica contro il Benevento, anche se persiste l’incognita nazionali. Pulgar, Vlahovic, Milenkovic, Ambrabat, Caceres e Martinez Quarta hanno infatti risposto alla convocazione dei rispettivi commissari tecnici. La speranza è che durante i ritiri non abbiano contratto il covid, così che al loro ritorno possano essere subito a disposizione. Ricordiamo che invece non hanno raggiunto il ritiro dell’Italia Biraghi e Castrovilli, che erano stati convocati dal ct Mancini.

