Tanti tiri, nessun gol: la Fiorentina e il rischio di diventare una splendida incompiuta

Le difficoltà della Fiorentina a tramutare in gol tutta la mole di gioco creata durante la partita sono ormai evidenti e sotto gli occhi di tutti. In tal senso, la partita contro la Juventus ha rappresentato soltanto la punta dell’iceberg. Al termine della gara, i tiri tentati da Ikoné e compagni sono stati ben ventuno di cui soltanto sei nello specchio della porta difesa da Perin: quelli dei bianconeri, invece, solo sei.

La scarsa mira è un problema che c’è da inizio stagione, ma adesso questi numeri rischiano di fare della Fiorentina una splendida incompiuta. In campionato la squadra di Italiano va in gol ogni 7,68 tentativi. Per confrontarla con una squadra simile, come si legge sul Corriere Fiorentino, alla Lazio ne bastano 5,5.

Ceduto Vlahovic, Italiano si aspettava che gli esterni d’attacco riuscissero a segnare con maggior continuità e a sopperire all’assenza del serbo. Non sta andando così: l’ultimo gol di Gonzalez risale a fine ottobre, mentre Ikoné deve ancora trovare la prima gioia in riva all’Arno.