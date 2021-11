Tatarusanu: “Ho un bel ricordo della Fiorentina, a Firenze ho trascorso tre anni belli. Vlahovic il più forte, ma non c’è solo lui”

Ciprian Tatarusanu è pronto a tornare a Firenze da avversario. L’ex portiere della Fiorentina, oggi titolare nel Milan a causa dell’infortunio di Mike Maignan, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio.

Molti i temi toccati, tra cui anche il ritorno al Franchi: “Ho un bel ricordo della Fiorentina, ho trascorso tre anni belli a Firenze, è sempre un piacere tornarci. Spero di fare una buona partita e portare a casa i tre punti”.

Tatarusanu si sofferma poi sul rendimento della Viola in stagione: “E’ un avversario tosto, quest’anno ha un bel gioco, sta giocando molto bene. Non solo a Firenze, ma tutte le partite in trasferta in Serie A sono difficili”.

Chiosa finale su Dusan Vlahovic: “Di sicuro è il più forte della Fiorentina, ma ci sono tanti altri giocatori. Vlahovic sta facendo bene, è giovane è un bravissimo attaccante”.