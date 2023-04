Tedeschi: “Il campo per la Sampdoria è la cosa meno importante, tutti hanno la testa al futuro della società. Che fine faranno i blucerchiati?”

Al Brivido Sportivo ha parlato il conduttore e noto attore Corrado Tedeschi, grande tifoso della Sampdoria, prossimo avversario dei viola in campionato. Queste le sue parole sulla sfida di questa sera: “Al momento a Genova il campo è la cosa meno importante. Squadra e tifoseria hanno la testa sul futuro della Sampdoria, che fine faremo? E’ un momento davvero drammatico. La scomparsa della Samp sarebbe una vergogna per il calcio italiano.

La Fiorentina è una squadra molto competitiva, soprattutto negli ultimi due mesi. Alcune pedine hanno ritrovato la forma nel momento decisivo e si è visto l’apporto che hanno dato alla squadra. Nico Gonzalez è un giocatore di caratura internazionale, credo possa are la differenza in questa fase della stagione. Credo che sarà una partita divertente, l’orgoglio della Sampdoria non è da sottovalutare”.