Tegola dell’ultimo minuto per il Bologna: Thiago Motta perde un difensore durante la rifinitura

A meno di 24 ore dalla trasferta contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il tecnico del Bologna Thiago Motta è costretto a fare a meno di un difensore per un infortunio dell’ultimo minuto. Secondo quanto riportato questo pomeriggio dal giornalista Alessandro Mossini, da sempre vicino alle vicende rossoblù, non partirà infatti per Firenze il difensore centrale Adama Soumaoro. Il francese, quasi sempre impiegato finora, ha avuto un risentimento muscolare durante la rifinitura di questa mattina e svolgerà tutti gli esami del caso nelle prossime ore.

