Tegola in casa Milan: Bonera perde una pedina in vista della Fiorentina

A meno di 24 ore dalla sfida di domani contro la Fiorentina, per i rossoneri arrivano brutte notizie dall’infermeria di Milanello. Quest’oggi in casa Milan infatti un giocatore non avrebbe preso parte alla sessione di rifinitura: stiamo parlando del centrocampista ex Empoli Ismael Bennacer, conosciuto a Firenze perchè in passato accostato più volte alla squadra viola in sessione di calcio mercato.

L’algerino non sarebbe sceso in campo per l’allenamento per un problema muscolare accusato nella sfida di giovedì scorso contro il Lille: gli esami medici hanno riscontrato uno stiramento dell’adduttore. Proprio per questo, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’intenzione di Bonera e di tutto lo staff rossonero sarebbe quella di dare una giornata di stop all’algerino per lanciare dal primo minuto Sandro Tonali. Il gioiello classe 2000 farà coppia con l’ivoriano Kessie al centro della mediana rossonera.