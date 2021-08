Tenacia e voglia di spaccare il mondo: Igor pregusta la stagione del rilancio

L’anno zero da tutti i punti di vista. La nuova stagione della Fiorentina dovrà essere in tutti i modi quella del rilancio del club, e a maggior ragione per i giocatori che negli scorsi anni hanno giocato meno. Tra questi c’è anche il difensore Igor, che punta ad ottenere più spazio nella nuova difesa a quattro impostata dal nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano. Prima e nel corso del ritiro di Moena il giocatore ha più volte affermato di voler affermarsi in maglia viola e giocare più partite possibili.

Il roccioso e grintoso giocatore brasiliano allo stato attuale deve però vedersela con una nutrita concorrenza. Italiano lo vede più come centrale che laterale di difesa, dove i viola per il momento sono più che al completo con Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta. Tutto gira ovviamente intorno a quelle che potranno essere le probabili cessioni dei primi due, perché in caso di permanenza resterebbero i titolari indiscussi della difesa viola. Igor si ritroverebbe così a dover ricoprire il ruolo di riserva e sfruttare le sue opportunità occasionalmente, e questa non è certo la prospettiva che più gli aggrada.

Se invece uno dei due centrali dovesse essere ceduto le carte in tavola si mischierebbero al punto che il brasiliano potrebbe ambire ad una maglia da titolare. La sua esperienza in viola di un anno e mezzo e l’impegno profuso negli allenamenti e nel recente ritiro dimostrano che su di lui non è un peccato puntare, anzi. Italiano ha un certo debole per i giocatori tenaci e che non mollano mai nemmeno di un centimetro.

Staremo a vedere se le logiche di mercato andranno a premiare lo scalpitante difensore ex SPAL che ha una voglia matta di dimostrare in campo di che pasta è fatto.