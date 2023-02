Tensione alle stelle in casa Samp: testa di maiale davanti alla sede e minacce per Ferrero e Romei

Un momento storico difficilissimo quello della Sampdoria, a un passo dalla retrocessione ma anche dal default se non verrà iniettata nuova liquidità per concludere la stagione (ed evitare quindi penalizzazioni, già scongiurate di recente). In mattinata però, come riporta gazzetta.it, un altro episodio shock: davanti alla sede del club blucerchiato è stata recapitata una testa di maiale, il classico monito minaccioso, in questo caso rivolto all’ex presidente Ferrero e ad Antonio Romei, membro del cda.