Terracciano scherza: “Dragowski ha una chiacchiera importante, ma io gli dico sempre di non parlarmi prima delle 10 di mattina”

Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano ha parlato così ai canali della Fiorentina: “Speravamo di fare una settimana dopo un risultato positivo. Non è andata così, ma lavoreremo al meglio per le prossime. Dragowski ha una chiacchiera importante, ma io gli dico sempre di non parlarmi prima delle 10 di mattina (ride ndr). Fra tutti noi portieri c’è veramente un grande rapporto. Anche quando ho giocato io, mi è sempre stato vicino e non è da tutti. C’è competizione, ma nel rispetto di tutti.

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina è all’inizio di un percorso iniziato qualche mese fa. A volte dobbiamo accettare qualche passaggio a vuoto che fa parte della crescita. Però adesso concediamo molto meno rispetto alle prime partite”.