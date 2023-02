Terzic, adesso la Fiorentina ci crede: Rinnovo possibile

La Repubblica in edicola stamani si concentra sul terzino della Fiorentina Aleksa Terzic. Sono 8 i recuperi fatti nell’ultimo match dal serbo, secondo per velocità in campo dietro Dodò, oltre all’assist pregevole per Jovic (che ha subito esultato con lui) nei tanti palloni direzionati verso l’area avversaria.

A gennaio il laterale aveva molte richieste, ma alla fine i viola l’hanno mantenuto in rosa. Una risorsa in più anche per Italiano, che lo ritiene un’alternativa di qualità al capitano. E nel 2023 anche lo spazio è aumentato: prima 45′ contro i granata in campionato, poi le ottime prestazioni contro Samp e ancora Torino in Coppa Italia. Fin qui anche cinque gare da titolare in Europa (con un assist), giocando a richiesta anche a destra. Il contratto scade a giugno 2024, ma ora il rinnovo è possibile: se a gennaio la Fiorentina non l’ha fatto partire significa che ci crede.