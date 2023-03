Terzic, aumenta l’ottimismo: infortunio quasi smaltito, si avvicina la convocazione contro l’Inter. E sullo stadio…

Importanti aggiornamenti sulla Fiorentina, riportati da Radio Bruno Toscana. La squadra viola, in attesa del rientro dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali, si allena molto in palestra. L’unico da recuperare è Aleksa Terzic, che però sta decisamente migliorando: aumenta un ottimismo comunque cauto, tuttavia l’infortunio sembra essere quasi del tutto smaltito. Per il serbo ci vorrà ancora tempo prima di tornare in campo, ma si avvicina il ritorno alla convocazione, che potrebbe arrivare già per il prossimo sabato contro l’Inter.

Sullo stadio, inoltre, nessuna presa di posizione da parte della Fiorentina per l’opzione Modena. In realtà, la società gigliata non ha espresso preferenze e la situazione è estremamente in divenire.