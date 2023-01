Terzic-Bologna e una trattativa sempre più difficile: il tempo stringe e la Fiorentina lo vuole ancora con sé

Non è ancora del tutto chiusa la pista che potrebbe portare Aleksa Terzic a Bologna, ma i tempi si allungano e le possibilità di successo sono sempre meno. Italiano punta sul ragazzo, che nelle gerarchie parte dietro Biraghi, ma in questa stagione ha trovato un minutaggio sicuramente superiore rispetto alle ultime stagioni viola. E così anche la società viola lo vuole tenere con sé, almeno fino a giugno.

Per questo motivo, come spiega il Corriere dello Sport – Stadio, il Bologna si starebbe guardando intorno per capire le possibili alternative al serbo per la fascia sinistra, visto che era considerato l’obiettivo numero uno. Tra i nomi Reabciuk dell’Olympiacos e Fares della Lazio.