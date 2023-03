Terzic deve fare i conti con i problemi all’adduttore: i tempi di recupero

A Verona uno stoico Aleksa Terzic aveva provato a rimanere in campo dopo un infortunio all’adduttore, ma l’ennesimo strappo in velocità si è dovuto arrendere. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino i tempi di recupero per il terzino sinistro si aggirano intorno ai 15 giorni di stop.

Discorso diverso per Nikola Milenkovic, che è pronto a tornare al centro della difesa per la partita contro il Milan di sabato sera.