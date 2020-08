Terzic e qualche milione in cambio di un giovane esterno: Pradè intavola la trattativa con la Stella Rossa

Che Aleksa Terzic non abbia conquistato Iachini è apparso evidente. Poco spazio per l’esterno serbo nella Fiorentina, il che porterà molto probabilmente ad un addio nel prossimo mercato. Secondo i media serbi, Pradè avrebbe intenzione di offrire Terzic più una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni alla Stella Rossa, in cambio di Zeljko Gavric. Il ragazzo classe 2000 è un esterno molto promettente, tanto che già l’Atalanta aveva provato ad aggiudicarselo con un’offerta di 4 milioni pagabili in altrettante rate. Tuttavia la Stella Rossa ha rifiutato l’offerta avendo bisogno immediato di liquidità, così che si è potuta inserire la Fiorentina. Vedremo se Pradè riuscirà a concludere l’operazione, che permetterebbe al contempo di piazzare Terzic e provare a scommettere su una nuova risorsa per la fascia.

