Terzic e un addio sempre più vicino… senza lasciare traccia

Potrebbe andarsene senza praticamente aver lasciato traccia Aleksa Terzic. Il terzino serbo non ha mai conquistato l’ambiente, né gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina della Fiorentina. Sempre seconda scelta, a volte escluso anche quando il suo naturale sostituto non era disponibile. Secondo La Repubblica il suo destino è quello di partire nel prossimo mercato, in conseguenza anche degli interessamenti che la Fiorentina sta avendo per altri giocatori in quel ruolo come Spinazzola e Fares.

