Thereau verso Empoli? Eh no, da Corsi ci potrebbe finire uno dei figli del settore giovanile della Fiorentina

Un giocatore della Fiorentina verso Empoli. Non parliamo però di Cyril Thereau (Il Tirreno aveva lanciato questa notizia nei giorni scorsi), bensì di un prodotto del settore giovanile viola. Il nome è quello di Lorenzo Venuti. Nel corso della sua gestione, Vincenzo Montella ha dato qualche possibilità al ragazzo per mettersi in mostra. In generale le risposte non sono state pienamente soddisfacenti e durante il match di Coppa Italia contro il Cittadella, Venuti si è fatto espellere dopo pochi minuti, mettendo in difficoltà la squadra.

Adesso potrebbe esserci questa opportunità per giocare con maggiore continuità, permettendo all’Empoli di rinforzare un organico con l’obiettivo di ottenere la promozione in A.